Unbekannter fährt Mercedes auf Milchwerkgelände an

Eine Unfallflucht ereignete sich am Samstag am Milchwerkparkplatz in Aichach. Wie die Polizei berichtet, parkte der Fahrer eines Mercedes V-Klasse seinen Wagen gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz des Milchwerks vor dem dortigen Sanitätshaus. Als der Mann gegen 13 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass jemand gegen die rechte hintere Seite seines Autos gefahren war.

Die unbekannte Person hatte sich nach Polizeiangaben anschließend entfernt, ohne ihre Personalien zurückzulassen oder den Schaden direkt bei der Polizei zu melden. An dem Mercedes entstand laut Polizei ein Schaden von circa 1000 Euro. Hinweise zu diesem unerlaubten Entfernen vom Unfallort nimmt die Polizei in Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (AZ)