Unbekannter fährt weißen Skoda auf Supermarktparkplatz in Aichach an

Die 40-jährige Besitzerin hält nur für wenige Minuten auf dem Parkplatz. Als sie zurückkehrt, ist ihr Auto beschädigt. War es ein rotes Fahrzeug?

Mit einem Schaden an der Front hat eine 40-jährige Frau ihren weißen Skoda auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Augsburger Straße in Aichach wieder gefunden.

Laut Polizei hatte die Frau gegen 12.50 Uhr ihr Auto für wenige Minuten auf dem Kundenparkplatz abgestellt. Als sie zurückkehrte, entdeckte sie den Schaden an der Front. Er wurde der Polizei zufolge vermutlich von einem roten Fahrzeug verursacht. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)