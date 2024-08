Unbekannter klaut Rasenmähroboter aus Aichacher Vorgarten

Ein Unbekannter hat in Aichach einen Rasenmähroboter gestohlen, wie die Aichacher Polizei berichtet. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vor einem Wohnhaus am Erlenweg. Der Mähroboter befand sich laut Polizei im umzäunten Vorgarten.

Schaden bei Diebstahl in Aichach im dreistelligen Bereich

Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/898911, entgegen. (hop)