Aichach

11:39 Uhr

Unbekannter legt Feuer in öffentlicher Toilette in Aichach

Ein Unbekannter legte in einer öffentlichen Toilette in Aichach Feuer - vermutlich mit einem Silvesterböller, wie die Polizei mitteilt.

Artikel anhören Shape

In der öffentlichen Toilette an der Martinstraße in Aichach legt ein Unbekannter am Dienstag Feuer. Die Feuerwehr muss löschen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Aichach hat ein Unbekannter in der öffentlichen Toilette an der Martinstraße Feuer gelegt. Die Tat geschah am Dienstagnachmittag. Ein 57-jähriger Mann betrat die Toilette gegen 17.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, sah er dabei, wie starker Rauch aus dem dort angebrachten Abfallbehälter kam. Er verständigte umgehend die Feuerwehr. Sie löschte den Brand schnell. Brand in öffentlicher Toilette in Aichach: Auslöser war wohl ein Böller Als mögliche Brandursache gilt ein Silvesterböller, der laut Polizei in dem Mülleimer gefunden wurde. Der Ruß- und Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Die Aichacher Polizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, sich unter Telefon 08251/8989-0 zu melden. (nsi)

Themen folgen