Unbekannter stiehlt am Bahnhof einen E-Scooter

Ein E-Scooter wird von einer unbekannten Person am Samstag am Aichacher Bahnhof entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Ein E-Scooter ist am Samstag in Aichach gestohlen worden. Der schwarze Roller der Marke Zamelux Green war laut Polizeibericht am Bahnhof abgestellt. Gestohlen wurde er am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr.

Die Polizei in Aichach bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (bac)