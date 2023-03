Unbekannter stiehlt am helllichten Tag Kennzeichen eines Opel Astra

Der Opel ist am Mittwoch auf einem Parkplatz beim Krankenhaus in Aichach abgestellt. Plötzlich fehlen beide Kennzeichen. Jetzt sucht die Polizei auf Zeugen.

Beide Kennzeichen eines schwarzen Opel Astra hat eine unbekannte Person am Mittwoch in Aichach gestohlen. Der Wagen war laut Polizei von 7.45 bis 15.30 Uhr auf einem Parkplatz am Kreuzbergweg hinterhalb des Aichacher Krankenhauses abgestellt. Die Aichacher Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 08251/8989-0. (AZ)