Unbekannter stiehlt Wärmepumpe von einer Baustelle

Eine Wärmepumpe ist in Aichach von einer bislang unbekannten Person von einer Baustelle an der Schulstraße entwendet worden. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Diebstahl in der Zeit zwischen Freitag,12. Juli, und Dienstag, 16. Juli, ereignet.

Der Beuteschaden in Aichach liegt bei etwa 5000 Euro

Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)