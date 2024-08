Ein Unbekannter hat am Juze an der Flurstraße in Aichach den Glaseinsatz einer Eingangstür mit einem Stein eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat zwischen Donnerstag um 18.30 Uhr und Freitag um 9.15 Uhr.

Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)