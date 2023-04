Unbekannter zerkratzt Auto vor Landkreisstadion in Aichach

Am Aichacher Landkreisstadion wurde ein Auto zerkratzt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Eine unbekannte Person hat am Mittwoch ein Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, das vor dem Landkreisstadion in Aichach geparkt war. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich die Tat am Mittwoch zwischen 19 und 20.15 Uhr.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 1000 Euro. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise auf den Täter oder die Täterin unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)