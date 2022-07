Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Auto in Aichach: Außenspiegel abgerissen

Die Fahrerin oder der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs beschädigt in Aichach einen Opel Astra. Möglicherweise könnte ein Rad den Unfall verursacht haben.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat in der Zeit vom Samstag um 14 Uhr bis Sonntag um 11 Uhr ein Auto in Aichach angefahren. Der Opel Astra war nach Polizeiangaben ordnungsgemäß am Schneitbacher Weg geparkt. Bei dem Unfall wurde der linke Außenspiegel abgerissen sowie der Lack im Bereich der Vorderseite beschädigt.

Polizei Aichach: Fahrrad könnte Schaden verursacht haben



Laut Angaben der Polizeiinspektion Aichach weist der Schaden darauf hin, dass eine Radlerin oder ein Radler den Unfall verursacht haben könnte. Es entstand ein Schaden von 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen. (lavoe)

Lesen Sie dazu auch