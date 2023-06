Aichach

Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Golf in der Aichacher Bahnhofstraße

Die Aichacher Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen, was eine Unfallflucht am Donnerstag in der Aichacher Bahnhofstraße anbelangt.

Der VW Golf ist am Donnerstag in der Mittagszeit in der Bahnhofstraße in Aichach abgestellt. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Gibt es eine Zeugin?

Eine unbekannte Person hat am Donnerstag in der Aichacher Bahnhofstraße einen VW Golf beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Der Golf war zwischen 11.50 und 12.35 Uhr auf Höhe der Hausnummer 18 geparkt, wie die Polizei mitteilt. In der Zeit wurde er angefahren und im Bereich des linken Kotflügels beschädigt. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte unerlaubt von der Unfallstelle. Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich zum Unfallzeitpunkt eine Passantin im Bereich der Unfallstelle aufgehalten haben könnte. Sie hat möglicherweise den Unfallhergang beobachtet. Hinweise an die Polizei Aichach, 08251/8989-0. (AZ)

