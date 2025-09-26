Aichach wächst – Dasing schrumpft

Wo verläuft die Gemeindegrenze zwischen der Stadt Aichach und der Gemeinde Dasing? Nach dem Neubau der Bundesstraße B300 und der Anbindung des Interkommunalen Gewerbeparks Acht300 der beiden Kommunen war das nicht mehr klar erkennbar. Zum Teil verlief die Grenze innerhalb von Straßen und Grünflächen. Das soll sich nun ändern. Der Aichacher Stadtrat hat der Anpassung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt.

Die Anpassung hat das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Aichach angeregt. Geändert werden sollen die Gemarkungsgrenzen des Aichacher Stadtteils Gallenbach und des Dasinger Ortsteils Laimering. Nach Abschluss des B300-Ausbaus und der Neuvermessung der anliegenden Grundstücke soll die Gemarkungsgrenzen nun angepasst werden. Eine Fläche von rund 11.900 Quadratmetern von der Gemeinde Dasing wird der Stadt Aichach zugeordnet und umgekehrt 926 Quadratmeter von der Stadt Aichach der Gemeinde Dasing. Der Stadtrat hatte keinerlei Einwände.

Für Mittelalterliche Markttage werden schon Akteure gebucht

Geld für Mittelalterliche Markttage: Ebenfalls einstimmig bewilligte der Stadtrat wie vom Finanzausschuss empfohlen Geld für die Mittelalterlichen Markttage. Die finden zwar erst vom 11. bis 13. September 2026 statt. Wie Bürgermeister Klaus Habermann berichtete, müssen aber jetzt schon die Verträge mit auftretenden Gruppen und Akteuren geschlossen werden. Die Stadt kalkuliert mit 100.000 Euro auf der Einnahmenseite und 150.000 Euro auf der Ausgabenseite, also einem Defizit von 50.000 Euro. Damit sei man im Vergleich mehr als günstig unterwegs, stellte Habermann fest.

Mehr Geld für Sportvereine: Ebenfalls vom Finanzausschuss vorberaten waren die Aktualisierung der Sportförderrichtlinien, die Erhöhung des Barzuschusses für Jugendliche und die Benutzungsgebühren für die städtischen und landkreiseigenen Hallen. Für Jugendliche erhöht die Stadt den Zuschlag von 25 auf 27,50 Euro. Die Benutzungsgebühren für die Hallen bleiben unverändert bei drei Euro. In den Sportförderrichtlinien gibt es mehrere Neuerungen. So werden nun zum Beispiel auch Vereine, die Mitglied im Bayerischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Mitglied sind, gefördert, ebenso Anlagen des Luftsports wie Flugplätze oder Flugzeughallen. Die Trainer- und Übungsleiterlizenzen wurden an die Sportförderrichtlinien des Landkreises angepasst. Sie werden nun nach der Trainer- und Übungsleiterliste des Bayerischen Staatsministeriums für Sport und Integration gewichtet. Der Stadtrat stimmte allem einmütig zu.

Jubiläum beim Biomasse Wärmeverbund Aichach

Musikschule als Thema: Aktualisiert hat der Stadtrat außerdem einstimmig die Gebührensatzung für die städtische Musikschule. Dabei gab es lediglich Anpassungen und Aktualisierungen. Die Gebühren bleiben unverändert.

Überschuss bei Biomasse Wärmeverbund: Mit einem Überschuss von rund 422.000 Euro hat der Biomasse Wärmeverbund Aichach (BWA) im vergangenen Jahr ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Er schüttete Gewinne aus. Die Stadt Aichach, die zusammen mit dem Landkreis an der BWA beteiligt ist, erhält 12.150 Euro, der Landkreis 7125 Euro. Der restliche Überschuss in Höhe von rund 402.000 Euro soll in der BWA bleiben. Das beschloss der Stadtrat, wie vom Finanzausschuss empfohlen. Im Rahmen der Sitzung gratulierte Bürgermeister Klaus Habermann zudem Richard Brandner, der seit 30 Jahren Geschäftsführer der BWA ist, unter Applaus des Stadtrats. Er überreichte ihm ein kleines Geschenk.