Aichach

vor 48 Min.

Und wieder ein Anruf vom Betrüger: Polizei spricht von Massenphänomen

Plus Uwe Habersaat aus Oberbernbach ist genervt, von Betrugsversuchen am Telefon. Er will andere Menschen dafür sensibilisieren. Was die Polizei rät.

Von Carmen Jung

Uwe Habersaat nerven die Anrufe. Anfang August zum Beispiel klingelte sein Telefon. Der Mann am anderen Ende der Leitung verlangte Geld, weil Habersaat angeblich über zwei Jahre an einem Gewinnspiel im Internet teilgenommen haben soll. Der Anrufer gewährte ihm sogar "großzügigerweise" einen Rabatt. Er müsse "nur" 89 Euro pro Monat bezahlen, erzählt der 59-Jährige aus dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach. Das ist kein Einzelfall. Aichachs Polizeichef Michael Jakob spricht sogar von einem Massenphänomen.

