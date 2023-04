Unfall: 28-Jährige übersieht in Aichach Auto im Kreisverkehr

Die junge Frau fährt in den Kreisverkehr an der Donauwörther Straße ein. Dort prallt ihr Wagen gegen ein Auto. Das sind die Folgen.

Zu einem Unfall ist es in der Nacht zum Sonntag in einem Kreisverkehr in Aichach gekommen. Verletzte gab es laut Polizei nicht.

Die Verursacherin war der Polizei zufolge eine 28-jährige Frau. Sie kam kurz nach 23 Uhr von Oberbernbach und fuhr in den Kreisverkehr zwischen der Bahnhof- und Donauwörther Straße ein. Sie übersah ein Auto, das kurz zu vor von der Donauwörther Straße aus in den Kreisel eingefahren war. Die Autos prallten zusammen. Laut Polizei entstand dabei Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. (AZ)