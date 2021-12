Unfall: Autofahrer übersieht Frau auf E-Scooter in Aichach

Ein 24-Jähriger bog mit seinem Wagen in Aichach auf die Münchener Straße. Dabei bemerkte er zu spät, dass eine Frau auf einem E-Scooter seinen Weg kreuzte.

Bei einem Unfall am Donnerstag in Aichach ist eine 31-Jährige leicht verletzt worden. Gegen 12.45 Uhr bog ein 24-Jähriger mit seinem Wagen vom Juliusplatz auf die Münchener Straße in Richtung Klingen (Stadt Aichach) ein. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei eine von rechts kommende 31-Jährige auf einem E-Scooter. Die Frau war auf dem Fußweg stadteinwärts unterwegs.

Unfall in Aichach: 31-Jährige verletzte sich leicht und muss ins Krankenhaus

Dabei überrollte der 24-Jährige mit seinem Wagen einen Fuß der Frau. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (kneit)