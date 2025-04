Unfall bei Oberbernbach: Auto kracht gegen Baum

Bei einem Unfall beim Aichacher Stadtteil Oberbernbach kam am Dienstag eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 46-Jährige gegen 16.20 Uhr auf der Kreisstraße AIC 1 von Oberbernbach in Richtung des Aichacher Stadtteils Walchshofen. Kurz nach dem Ortsausgang von Oberbernbach kam die Fahrerin aus derzeit unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Unfall zwischen zwei Aichacher Stadtteilen: AIC 1 ist eine Stunde lang gesperrt

Ein zeitgleich entgegenkommendes Auto konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver knapp vermeiden. Die Unfallverursacherin sowie eine sechsjährige Mitfahrerin erlitten laut Polizei leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die AIC 1 in diesem Bereich für etwa eine Stunde gesperrt. Der total beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden. (ull)