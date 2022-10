Unfall nahe Blumenthal: Pedelec und Auto kollidieren spätabends frontal

Mittelschwere Verletzungen erleidet ein Pedelec-Fahrer am späten Donnerstagabend nahe Blumenthal. Er stößt frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Ein Pedelec und ein Auto sind am späten Donnerstagabend im Aichacher Stadtteil Klingen zusammengeprallt. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec gegen 22.30 Uhr auf der Blumenthaler Straße in Richtung Aichach. Ein 21-Jähriger, der zeitgleich mit seinem Skoda in Richtung Blumenthal unterwegs war, erkannte den Radler nach Angaben der Polizei zu spät. Auto und Pedelec kollidierten frontal.

Unfall in Klingen: Rettungsdienst bringt verletzten Pedelec-Fahrer in Klinik

Der Radler prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos, die dadurch beschädigt wurde. Ob und, falls ja, welcher der beiden Männer nicht weit genug rechts fuhr, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Rettungsdienst brachte den Pedelec-Fahrer mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf über 4000 Euro.