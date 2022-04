Unfall nahe Oberem Tor in Aichach: Autofahrer fährt Radler an

Ein Autofahrer stößt in Aichach nahe dem Oberen Tor mit einem Radler zusammen. Dieser muss ins Krankenhaus. Der Autofahrer hat keine gültige Fahrerlaubnis.

Ein 75-jähriger Radler ist am Dienstagabend beim Zusammenstoß mit einem Auto in Aichach verletzt worden. Ein 34-Jähriger wollte gegen 19.45 Uhr mit seinem Ford von der Werlbergerstraße nach links in die Sudetenstraße abbiegen. Nach Polizeiangaben übersah er dabei den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Radler.

Radler wird bei Unfall in Aichach über Motorhaube von Auto geschleudert

Der 75-jährige Radler wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und blieb danach leicht verletzt auf der Straße liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Aichacher Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der 34-jährige Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (nsi)