Unfall verursacht Telekommunikationsstörungen in Aichach

Ein Fahrzeug ist am Dienstagabend in der Schrobenhausener Straße gegen einen Verteilerkasten gefahren und hat dadurch eine Störung verursacht.

Weil ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Dienstagabend gegen 20 Uhr gegen einen Verteilerkasten in der Schrobenhausener Straße in Aichach gefahren war, ist es vorübergehend zu Telekommunikationsstörungen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Die Störungen konnten inzwischen behoben werden. Die Polizei sucht nun aber nach dem Verursacher, der sich unerkannt von der Unfallstelle entfernte. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. (inaw)