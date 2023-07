Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios

Eine unbekannte Person fährt ein Auto auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Aichach an und verschwindet. Sie hinterlässt einen Schaden im vierstelligen Bereich.

Eine Unfallflucht hat sich am Samstag auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Rudolf-Diesel-Straße in Aichach ereignet. Dort hatte ein 20-Jähriger um 12.30 Uhr sein Auto abgestellt. Als er um 14.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden.

Eine bislang unbekannte Person war gegen das Heck des geparkten Autos gestoßen und hatte sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise

Am Fahrzeug des 20-jährigen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)