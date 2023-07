Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarkts

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Franz-Beck-Straße in Aichach wird ein Auto angefahren. Der Verursacher hinterlässt einen dreistelligen Schaden.

Unfallflucht hat eine bislang unbekannte Person begangen, die am Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Aichach ein Auto angefahren hat.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstag im Zeitraum von 13.30 bis 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarkts an der Franz-Beck-Straße. Dort wurde beim Ein- oder Ausparken das geparkte Auto eines 64-jährigen an der linken Fahrzeugseite angefahren. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter oder die Täterin von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei in Aichach sucht nach Zeugen

Am Auto des 64-Jährigen entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Aichacher Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (bac)