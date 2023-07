Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz

Eine unbekannte Person beschädigt am Samstag ein geparktes Auto auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Aichach. Der Sachschaden ist dreistellig.

Unfallflucht hat eine bislang unbekannte Person am Samstag in Aichach begangen. Wie die Polizei berichtete, ereignete sie sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Franz-Beck-Straße.

Eine 64-jährige Frau hatte ihr Auto dort von 11.40 bis 12.20 Uhr abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie eine Delle sowie Kratzer auf der Beifahrerseite.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)