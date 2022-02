Unfallflucht in Aichach: Hat ein Radfahrer den BMW beschädigt?

Ein BMW wird am Wochenende in Aichach stark beschädigt. Die Polizei vermutet, dass ein Radler dagegen gefahren ist. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Ein Unbekannter hat am Wochenende einen BMW in der Wallbergstraße in Aichach beschädigt. Beim Verursacher könnte es sich um einen Radfahrer handeln, vermutet die Polizei.

Verursacher beschädigt BMW in Aichach und flüchtet anschließend

Der BMW war laut Mitteilung der Polizei von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11 Uhr, an der Wallbergstraße abgestellt. Er wies am Sonntag Schäden im Bereich des linken vorderen Kotflügels und der Motorhaube auf. Aufgrund des Schadensbildes müsse derzeit davon ausgegangen werden, dass es sich beim Verursacher um einen Fahrradfahrer handle, so die Polizei. Er flüchtete.

Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Die Aichacher Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, 08251/8989-0. (jca)