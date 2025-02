Unfallflucht in Aichach: Unbekannter fährt VW Golf an

Die Aichacher Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich diese am Freitag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr in der Oskar-von-Miller-Straße auf Höhe der Hausnummer 63 in Aichach. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen am Straßenrand geparkten VW Golf an der hinteren linken Radkappe.

Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den verursachten Schaden in Höhe von circa 100 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer können bei der Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 gegeben werden. (AZ)