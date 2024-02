Aichach

Unfallverursacher will bei der Polizei Unfallflucht anzeigen

Ein geparktes Auto wird am Sonntag in Aichach angefahren. An der Unfallstelle bleibt ein Außenspiegel zurück. Der hilft der Polizei bei der Aufklärung.

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntagnachmittag in Aichach ereignet. In der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr wurde ein in der Freisinger Straße geparktes Auto angefahren und der linke Außenspiegel beschädigt. Kurz nachdem die Halterin deswegen Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, kam ein 34-jähriger Mann in die Inspektion, um ebenfalls Anzeige wegen Unfallflucht zu erstatten. Wie sich herausstellte, so die Polizei, handelte es sich um den Unfallverursacher. Die Halterin des beschädigten Autos hatte neben ihrem eigenen abgefahrenen linken Außenspiegel auch den Außenspiegel des anderen Unfallfahrzeugs gefunden, der vor Ort zurückgeblieben war. Diesen übergab sie der Polizei. Autofahrer meldet selbst eine Unfallflucht Kurze Zeit danach erschien ein 34-jähriger Mann auf der Polizeiinspektion Aichach, um ebenfalls Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu erstatten. Seinen Angaben nach war sein Fahrzeug ebenfalls angefahren worden, als dieses über Nacht in der Innenstadt geparkt gewesen sei. Als eine Beamtin das Auto in Augenschein nahm, fiel ihr sofort der fehlende Außenspiegel auf. Bei einer Passprobe konnte der Zusammenhang zu dem soeben aufgenommenen Unfall festgestellt werden. Der 34-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Vortäuschens einer Straftat verantworten. (bac)

