Unter 152 Berufen den richtigen für sich entdecken

Plus Knapp 1500 Besucherinnen und Besucher nutzen den Berufsfindungstag des Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aichach in der Aichacher Sporthalle. Was ihn besonders macht.

Von Alice Lauria

Eigentlich kann sich Elvira Kubis einen Beruf vorstellen, der mit Kochen zu tun hat. "Aber der Dinosaurier war auch interessant", sagt die 15-Jährige nachdenklich. Den kniehohen Dinosaurier aus Metall, der es Elvira Kubis angetan hat, bestaunen auch viele andere am Samstag in der Vierfachturnhalle des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) in Aichach. Er ist ein Beispiel dafür, was ein Konstruktionsmechaniker machen kann. Die Firma Zirro aus Schrobenhausen, die ihn mitgebracht hat, ist einer von 78 Betrieben, die sich beim Berufsfindungstag vorstellen. Veranstaltet wird der Tag vom Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach in Zusammenarbeit mit der Firma Haimer aus dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen schon zum 16. Mal. Knapp 1500 Besucher und Besucherinnen strömen in die Turnhalle, um sich über 152 Ausbildungsberufe und 21 Duale Studiengänge zu informieren.

Vor 16 Jahren, als die Idee für die Jobbörse aufkam, gab es noch mehr Ausbildungssuchende als freie Stellen. Ziel des Tages war und ist, die Berufe in den Mittelpunkt zu rücken, nicht die Firmen. Jeder Aussteller und Ausbildungsbetrieb hat dieselbe Fläche, um sich zu präsentieren - unabhängig der Betriebsgröße. Claudia Haimer erklärt, das Konzept habe sich bewährt.

