Unter Cannabis am Steuer: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Einen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer saß, hat die Polizei in der Nacht zum Freitag in Aichach aus dem Verkehr gezogen.

Laut Polizei unterzogen ihre Einsatzkräfte gegen 1 Uhr einen 34-jährigen Autofahrer in der Franz-Beck-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei wies der Mann drogentypische Auffälligkeiten auf. Bei dem Betroffenen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)