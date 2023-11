Aichach

vor 32 Min.

Unter Drogen am Steuer: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Aichach einen 26-jährigen Autofahrer erwischt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß.

In Aichach kontrolliert die Polizei am späten Sonntagabend einen Autofahrer. Der 26-Jährige sitzt offenbar unter Drogeneinfluss am Steuer.

Die Polizei hat am Sonntag in Aichach einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten den 26-Jährigen um kurz vor Mitternacht. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann dabei in den Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Betäubungsmittel zu stehen. Ein Vortest erhärtete laut Polizei den Verdacht. Daher wurde dem 26-Jährigen Blut abgenommen. Der Mann muss sich nun wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten. (nsi)

