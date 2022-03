Unteres Tor in Aichach leuchtet in den gelb-blauen Farben der Ukraine

Aichach beleuchtet das Untere Tor mit der Flagge der Ukraine und der Friedenstaube. Für künstlerische Solidaritätsbekundungen ist Platz am Tandlmarkt.

Die Flagge der Ukraine kombiniert mit der Friedenstaube ist ab Freitagabend, 18. März, am Unteren Tor in Aichach zu sehen. Im Auftrag der Stadt Aichach wird das Stadttor bis Ende März in den gelb-blauen Farben der Ukraine angestrahlt, um ein Zeichen der Solidarität mit dem osteuropäischen Staat zu zeigen. Die Beleuchtung ist vom Unteren Stadtplatz aus zu sehen, wie die Stadt mitteilt.

Zusätzlich gibt es eine Aktion am Tandlmarkt. Im Eichenhain stehen vier Stellwände, an denen Bürger gemalte, gebastelte oder künstlerisch gestaltete "Werke" als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, gegen Krieg und Symbole für den Frieden anbringen können. Ob gemalte Kerzen – die symbolisch dort brennen -, Friedenstauben oder Peace-Zeichen – alles ist willkommen, das zum Ausdruck bringt, was eine solidarische, mitfühlende und hoffnungsvolle Gesellschaft im Moment braucht, heißt es in der Pressemitteilung.

Solidaritätsbekundungen für Ukraine in Aichach auf Papier oder Karton

Idealerweise sind die Beiträge auf Papier oder dünnerem Karton gemalt oder gezeichnet, so die Stadt. Reißnägel zum Befestigen sollte jeder selbst mitbringen. Tesabänder oder ähnliches Befestigungsmaterial hält auf dem Holzuntergrund nur bedingt. Die Stadt bittet darum, nichts an den Holzsäulen oder den Glasflächen am Eichenhain anzubringen. Sollte kein Platz mehr an den Stellwänden frei sein oder jemand kein geeignetes Befestigungsmaterial dabei haben, kann der Beitrag in den Briefkasten im Rathaus oder im Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt eingeworfen werden. Die Stadt kümmert sich dann um eine geeignete Anbringung.

Nähere Informationen dazu und zu anderen Themen rund um die Ukraine gibt die Stadt auf ihrer Internetseite. (AZ)