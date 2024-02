Der Sportschützengau Aichach hat eine neue Führungsspitze

Plus Der Sportschützengau Aichach hat neu gewählt. Nach dem überraschenden Tod von Gerhard Lunglmeir im vergangenen Jahr waren die Neuwahlen notwendig.

Im Rahmen der 73. Jahreshauptversammlung hat der Sportschützengau Aichach im Aichacher Ortsteil Untergriesbach seinen Ersten und Zweiten Gauschützenmeister gewählt. Nachdem der Erste Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir aus Schiltberg im Mai des Vorjahres unerwartet gestorben ist, waren Neuwahlen nötig.

Der bisherige Zweite Gauschützenmeister Franz Marb aus Aichach wurde nunmehr einstimmig zum Ersten Gauschützenmeister gewählt. Das geschah erwartungsgemäß. Marb hatte den Sportschützengau seit Lunglmeirs Tod im Mai 2023 interimsmäßig geführt. Lunglmeir, der das Amt seit 2019 innehatte, war nur wenige Monate vorher, im Februar 2023, für weitere vier Jahre gewählt worden. Marb ist auch Schützenmeister der Feuerschützengesellschaft Aichach.