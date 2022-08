Griasbecka Gorillas im Nebel feiern ein rockiges Sommerfest

Der Verein aus dem Aichacher Stadtteil Untergriesbach veranstaltet ein kleines Festival. Drei Bands stehen am Samstag auf der Bühne.

Musik, kulinarische Genüsse und ein buntes Rahmenprogramm: Das erwartet die Besucherinnen und Besucher beim Sommerfest mit dem Titel "Gorilla lost Banana" des Vereins Griasbecka Gorillas im Nebel. Das Festival auf die bayerische Art, wie es der Verein nennt, findet am Samstag, 27. August, ab 12 Uhr im Aichacher Stadtteil Untergriesbach auf dem Areal der Halle Untergriesbach (Weiherstraße 1).

Der 2019 aus der Bauwagen-Szene entstandene Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Traditionen zu bewahren und die heimische Kulturszene zu bereichern. So organisieren die Mitglieder jährlich eines der selten geworden Jaudusfeuer und rar gewordene Plattenpartys. Der Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist dabei immer das Sommerfest "Gorilla lost Banana".

Von Desert Rock bis Mundart in Untergriesbach

Abwechslungsreich rockig werden der Nachmittag und frühe Abend mit The Icarus Orchestra aus Ravensburg (Desert Rock) sowie Blazing Spheres (Stoner Rock) und Sedna And Makemake (Alternative Rock), beide aus Augsburg. Am Abend präsentiert sich dann ein echtes Schwergewicht der Mundart: Kraut & Ruhm aus München. Besagten Ruhm erlangte die Band durch ihre einzigartige Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Rock’n’Roll und dies in gepflegtem Bayerisch.

Florian Zinsmeister, Vorsitzender ("Silberrücken") der Gorillas, sagt: "Die Planung beginnt eigentlich immer gleich nach dem letzten Fest, daher hatten wir genug Zeit, um in diesem Jahr noch ein wenig besser zu werden." Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Unterhaltung beim Bockstechen und einiges mehr. Im überdachten Barbereich und im Biergarten werden lokale Biere und deftige Verpflegung gereicht und vor der Bühne findet sich ausreichend Platz zum Tanzen.

Karten für "Gorilla lost Banana" gibt es noch an der Tageskasse

Auf Gewinn ist die Veranstaltung nicht ausgerichtet. "Uns reicht es immer, wenn die Gäste und Vereinsmitglieder Spaß haben", sagt Zinsmeister. Alles sei immer so kalkuliert, dass es auf null aufgeht. Der Kartenvorverkauf läuft laut dem Verein gut. Karten gibt es auch noch an der Tageskasse, solange der Vorrat reicht, dann kostet die Einzelkarte 15 Euro, die Familienkarte 20 Euro. (AZ)