Kaminkehrer aus dem Landkreis pflanzen regionaltypische Obstbäume

Plus Kaminkehrer pflanzen bei Untergriesbach 15 Obstbäume, die für die Region typisch sind. Die gemeinsame Aktion mit dem Landratsamt dient dem Erhalt alter Sorten.

„Schöner aus Gebenhofen“ oder „Hügelsharter Gravensteiner“ - so heißen zwei der Apfelbäume, die im Rahmen einer Baumpflanzaktion am Mittwoch auf einer Streuobstwiese nahe dem Aichacher Stadtteil Untergriesbach gepflanzt wurden. Tatkräftig Hand angelegt haben dabei die Kaminkehrer aus den 13 Kehrbezirken im Landkreis. Die Aktion war Teil der Zusammenarbeit zwischen den Kaminkehrern und der Fachstelle für Klimaschutz im Landratsamt zum sogenannten Energienutzungsplan.