Unbekannte Person sägt bei Untergriesbach 45 junge Bäume um

Die Polizei bittet um Hinweise zu den umgesägten Bäumchen.

45 junge Laubbäume haben eine oder mehrere bislang unbekannte Personen in einem Waldstück beim Aichacher Ortsteil Untergriesbach umgesägt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall irgendwann im Zeitraum zwischen dem 19. September und vergangenen Donnerstag in einem Waldgebiet am Mauerbacher Weg.

Die Bäumchen, bei denen es sich überwiegend um Ahorne handelte, standen dort seit etwa fünf Jahren zur Aufzucht und waren gegen Tierverbiss mit Hülsen ummantelt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die umgesägten Bäumchen wurden im Wald zurückgelassen. Die Polizei in Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)