Vier alkoholisierte Jugendliche demolieren Verkehrsschild

Vier Jugendliche haben im Aichacher Stadtteil Untergriesbach am Samstag die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Anwohner gegen 3.30 Uhr auf mehrere lautstarke Personen im Mauerbacher Weg aufmerksam.

Aichach-Untergriesbach: Verkehrszeichen mutwillig beschädigt

Die vier Männer im Alter von 17 sowie 18 Jahren liefen in Richtung Aichach und beschädigten ein im Mauerbacher Weg stehendes Verkehrszeichen. Eine Polizeistreife entdeckte den 17-Jährigen sowie seine drei 18-jährigen Begleiter noch in Tatortnähe. Die vier alkoholisierten Beschuldigten müssen sich nun wegen der begangenen Sachbeschädigung verantworten, so die Polizei. (AZ)