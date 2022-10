Unterhaltung pur bei "Boarisch g'lacht" in Aichach

Plus Gstanzl und viel Musik sind bei "Boarisch g'lacht" im Pfarrzentrum geboten. Dabei geht es mitunter auch recht deftig zu - zum Vergnügen des Publikums.

Nach drei Jahren Pause wurde am Samstag im Aichacher Pfarrzentrum wieder "Boarisch g'lacht". Die Akteure des volkstümlichen Abends, teils bekannt aus dem Fernsehen und durch Auftritte in der Region, boten Unterhaltung pur und strapazierten die Lachmuskeln der Gäste enorm. Ihr Rezept: Sie sprechen die Sprache der bayerischen Seele – wobei es schon auch einige Male ein wenig deftig zur Sache ging.