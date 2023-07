Einbrecher überraschen in Aichach Bewohnerin im Schlaf

Durch Klopfgeräusche wird eine Frau am späten Freitagabend geweckt und stellt fest, dass Gegenstände gestohlen wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eigentlich war die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Untermauerbach in der Straße Am Wasserturm am Freitagabend bereits ins Bett gegangen, doch gegen 22.30 Uhr wurde sie von Klopfgeräuschen geweckt. Als die Frau aufstand, entdeckte sie, dass ein Fenster gewaltsam geöffnet und diverse Gegenstände entwendet wurden. Zu einem Aufeinandertreffen mit dem Täter kam es nicht. Das teilt die Polizei mit.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, bei der auch ein Diensthund und eine Drohne zum Einsatz kamen. Sie blieb jedoch ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich unter 08251-89890 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)