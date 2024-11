„Unterschiedliche Gemeinsamkeiten“: Ausstellung in der Sparkassen-Galerie

Unter dem Titel „Unterschiedliche Gemeinsamkeiten“ stellen derzeit Dieter Bauer und Ann-Christine Wagner in der Sparkassen-Galerie in Aichach aus. Sie hatten sich 2016 bei der Sommerakademie in Neuburg kennengelernt. Die beiden nutzen einer Mitteilung zufolge unterschiedliche Kunst-Stile, greifen aber gelegentlich ähnliche Themen auf. So erwartet die Besucherinnen und Besucher ein bunter Mix aus collagenartigen, ausdrucksstarken Werken sowie Zeichnungen und Skulpturen.

Dieter Bauer aus Aresing bekam 2014 die Künstleranerkennung

Dieter Bauer wurde 1951 in Plauen geboren. Seit 1996 wohnt er in Aresing (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Schon als Kind malte er gerne mit Buntstiften und Wasserfarben. Ihn faszinierte, wie sich ein Bild im Kopf langsam aufbaut – und letztlich doch anders wird.

Hier zeigen sich gewisse Parallelen zu seiner Arbeit in der Informationstechnologie. Oft wusste er auch hier zu Beginn nicht, wie das Ergebnis seiner Arbeit aussehen würde. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand widmete er sich immer mehr seinem künstlerischen Schaffen. 2014 bekam er die Künstleranerkennung der Akademie der Bildenden Künste München.

Diese Collage von Dieter Bauer ist derzeit in Aichach in der Sparkassen-Galerie zu sehen.

Dieter Bauer verbindet bekannte Techniken mit anderen Materialien

Bauer verbindet bekannte Techniken mit anderen Materialien. So experimentiert er mit diversen Farben (Öl, Acryl und Wasser) sowie traditionellen Techniken. Mal auf Holz, mal mit Pappe oder er benutzt die Leinwand. Zurzeit beschäftigen ihn aktuelle Themen: Viren, die der Bevölkerung einige Jahre genommen haben oder IT im Zusammenspiel und Zusammenwachsen von Menschen und Maschine. Oder einfach eine Flamenco-Tänzerin in ihren anmutigen Bewegungen.

Bauer ist – durchaus gewollt – stilistisch nicht einer Machart oder einem Genre zuzuordnen. Er möchte nicht aufgrund seiner Farben, Motive und Techniken erkannt werden, sondern nur an der Signatur.

Dieter und Petra Bauer engagieren sich seit Jahren beim Paulihof

Mit seiner Frau Petra engagiert er sich seit vielen Jahren ehrenamtlich beim Paulihof im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach und im Kinderheim Schrobenhausen. Mit den Kindern haben die beiden schon viele Kunstprojekte umgesetzt.

Ann-Christine Wagner wurde 1972 geboren und wuchs in Neuburg auf. Nach ihrem Abitur ging es zum Medizinstudium nach Berlin. Nachdem sie dort erste berufliche Erfahrungen gesammelt hatte, kehrte sie zur weiteren Facharztausbildung nach Neuburg zurück. Schon immer zeichnete und malte sie gerne.

Von Ann-Christine Wagner sind unter anderem Skulpturen in der Sparkassen-Galerie zu sehen.

Ann-Christine Wagner sieht sich selbst nicht als Künstlerin

2008 belegte sie einen Zeichenkurs. Danach folgten, mit langen Unterbrechungen, weitere Kurse. Bei verschiedenen Volkshochschulen belegte sie Porträt- und Akt-Kurse. 2018 absolvierte sie eine Ausbildung zur Holzbildhauerin. Etwa ein- bis zweimal im Jahr arbeitet sie in der Druckgruppe von Susanne Pohl in Neuburg zum Thema Radierung.

Sie probiert gerne unterschiedliche Techniken aus. Ihr Thema ist häufig die Figur und deren Umsetzung in Flächen, Linien oder Farbe sowie die Form und Linie an sich. Sie verwendet ganz unterschiedliche Materialien. Zeichnungen fertigt sie am liebsten mit Bleistift oder gegebenenfalls mit Rötel und Tusche an. Für die Malerei verwendet sie meist Öl-, aber auch Acrylfarben.

Birgit Cischek erhält zum Abschied ein persönliches Porträt

Ihre Drucke entstehen meistens durch Radierung in Kupferplatten. Sie werden auf Büttenpapier mit speziellen Ölfarben gedruckt. Gips, Lindenholz und Beton sind die bevorzugten Materialien für ihre Skulpturen. Wagner sieht sich nicht als Künstlerin. Sie habe einfach Freude am Malen und Gestalten, sagt sie.

Bauer brachte zur Vernissage ein besonderes Geschenk für die Vorstandsvorsitzende, Birgit Cischek, mit. Für beide ist es die letzte Ausstellung. Cischek verabschiedet sich Ende des Jahres in den Ruhestand und Bauer beendet seine Künstler-Karriere mit dieser Ausstellung. Deshalb bedankte er sich mit einem persönlichen Porträt bei der sichtlich gerührten Vorstandsvorsitzenden für die jahrelange gute Zusammenarbeit. (AZ)

Info: Die Ausstellung ist bis 17. Januar zu den üblichen Öffnungszeiten in der Sparkassen-Galerie in Aichach zu sehen.