Aichach-Unterschneitbach

Biber beschäftigt Behörden, Bahn und Verwaltungsgericht

Plus Beim Aichacher Ortsteil Unterschneitbach sorgt ein Biber für nasse Flächen. Während das Gericht kein Urteil spricht, springt die Stadt Aichach ein. Wie es weitergeht.

Von Claudia Bammer

Verärgerte Anlieger, Behördenbescheide, ein Verfahren am Verwaltungsgericht – den Verursacher lässt das alles wohl eher unbeeindruckt. Dieser ist ein Biber, der seit Jahren am Bahngraben beim Aichacher Ortsteil Unterschneitbach daheim ist, und mit seinen "Baumaßnahmen" das Wasser aufstaut. Wer für die Beseitigung der Biberdämme dort zuständig ist, darüber waren sich das Landratsamt Aichach-Friedberg und die Deutsche Bahn, die für den Unterhalt des Grabens verantwortlich ist, nicht einig. Eine Verhandlung, die dazu am Verwaltungsgericht stattgefunden hat, endete aber nicht mit einem Urteil, sondern mit dem Vorschlag, dass sich die Beteiligten zusammensetzen sollen. Den Biberdamm hat mittlerweile die Stadt Aichach entfernt. Das geplante Gespräch stehe indes noch aus, berichtet Wolfgang Müller, Pressesprecher am Landratsamt Aichach-Friedberg auf Anfrage.

Am Verwaltungsgericht ging es laut VG-Pressesprecher Florian Jung um die Aufforderung des Landratsamts an die Deutsche Bahn AG, Unterhaltsmaßnahmen wegen der Biberschäden an der Flutmulde vorzunehmen, die an die Strecke der Paartalbahn angrenzt. Das Landratsamt drohte mit Zwangsgeld. Gegen den Bescheid klagte die DB Netz AG München, Niederlassung Süd. Ein Urteil gab es aber nicht.

