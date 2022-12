Die Unterschneitbacher Kirchenorgel wird 100 Jahre alt

Den Geburtstag der Kirchenorgel feiert die Pfarrei mit einem Festgottesdienst und einer Feier auf dem Dorfplatz. Gäste können eine Orgelführung mitmachen.

Ende März 1922 - also vor gut 100 Jahren - wurde in der Filialkirche St. Emmeram in Unterschneitbach (Stadt Aichach) die Orgel aufgestellt, die bis heute ihren Dienst tut. Am Samstag, 3. Dezember, wird der Orgelgeburtstag gefeiert. Los geht es um 18 Uhr mit einem Festgottesdienst, den Stadtpfarrer Herbert Gugler zelebriert. Danach besteht die Möglichkeit, bei einer Führung Näheres über die Orgel zu erfahren. Die Feier setzt sich mit einem gemütlichen adventlichen Beisammensein auf dem Dorfplatz vor der Kirche mit Glühwein und Bratwurstsemmeln fort. Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung freuen sich auf viele Besucher.

Die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten durch Orgelmusik ist heute ein wesentlicher Teil der Liturgie. Dies war jedoch nicht immer so. Gerade in den kleinen Dorfkirchen gab es lange kein solches Instrument. Im Jahr 1867 gibt es die erste Nachricht von einer Orgel in Unterschneitbach. Ihr Zustand wird 1885 als mittelmäßig beschrieben. Schon im Jahr 1913 hatte es daher ernsthafte Bemühungen gegeben, das Instrument zu ersetzen. Hierzu holte die Kirchenverwaltung ein Angebot der Münchner Orgelbaufirma März ein. Die Firma bot ein Werk mit zehn Registern zum Preis von 3025 Mark an.

Orgelbau in wirtschaftlich sehr schwieriger Zeit

Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges konnten diese Pläne jedoch nicht verwirklicht werden. Bald nach Kriegsende griff der seit 1916 amtierende Aichacher Stadtpfarrer Joseph Ammersinn das Vorhaben wieder auf. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten jedoch alle kriegsbeteiligten Staaten unter den Folgen des Krieges zu leiden. In den Jahren 1921 und 1922 kam es zu einem weltweiten Konjunktureinbruch. Trotzdem gelang es - auch wenn es zu erheblichen Preissteigerungen kam - den Neubau der Orgel zu verwirklichen.

Vor gut 100 Jahren wurde in der Filialkirche St. Emmeram in Unterschneitbach (Stadt Aichach) die Orgel aufgestellt, die bis heute ihren Dienst tut. Foto: Wolfgang Brandner

Die Orgel baute die Firma Steinmeyer aus Oettingen im Ries, die damals zu den großen Orgelbaufirmen gehörte. Die Firma beschäftigte damals etwa 70 Personen und stellte im industriellen Umfang Orgeln her. Steinmeyer lieferte etwa 2400 Instrumente in die ganze Welt. Neben kleinen Werken wie in Unterschneitbach baute das Unternehmen im Jahr 1924, also wenige Jahre nach Unterschneitbach, eine Orgel für den Passauer Dom, die damals als größte Orgel der Welt galt. Im Werkverzeichnis der Firma Steinmeyer wird Unterschneitbach als Opus 1321 verzeichnet.

Grundlage des Auftrags war eine Disposition und Kostenberechnung vom 12. Oktober 1921, die für eine Orgel mit sechs Registern und zwei Manualen einen Preis von 31.930 Mark kalkulierte. Es war vorgesehen, die Orgel bis zum Josefstag, dem 19. März 1922, fertigzustellen. Die einzelnen in Oettingen angefertigten Teile der Orgel wurden mit der Eisenbahn nach Aichach transportiert. Für den Transport nach Unterschneitbach hatte die örtliche Kirchenverwaltung zu sorgen. Wegen der erheblichen Inflation und dem daraus folgenden Anstieg der Arbeitslöhne und der Materialkosten kostete die Orgel schließlich 48.000 Mark.

Bevor die Orgel bezahlt wurde, unterzog der Aichacher Chorregent Alexander Klais das Instrument einer eingehenden fachlichen Prüfung. Er beurteilte die neue Orgel in seinem schriftlichen Gutachten - das sich im Pfarrarchiv erhalten hat - als ein Instrument, "welches alle Anforderungen gut erfüllt", die der kleine und relativ niedrige Kirchenraum in Unterschneitbach mit sich bringt.

Der Dorfschullehrer als Organist

Gespielt wurde die Orgel zunächst vom Lehrer der Unterschneitbacher Schule. Nach dem Zweiten Weltkrieg führt die Reihe der Kirchenmusiker die Familie Lenz an. Auf Josef Lenz folgte sein Sohn Pius. Zur Aushilfe spielten auch der Enkel Wolfgang und dessen Onkel Peter schon auf dem Instrument. Langjähriger Organist war dann Gustl Fuchs aus Algertshausen (Stadt Aichach). Ihm folgte - der noch heute aktive - Markus Pettinger nach, der von Niclas Raßhofer vertreten wird. Neben den Organisten ist schon seit über 40 Jahren Georg Huber als Kantor in der Filialgemeinde tätig und leistet einen wichtigen Beitrag für die Kirchenmusik.