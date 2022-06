Drainage für den Biberdamm: Klappt's dann mit den Anwohnern?

Plus Bei Unterschneitbach staut der Biber immer wieder den Flutkanal auf. Anwohner beschwerten sich über nasse Flächen. Jetzt scheint eine Lösung gefunden.

Der Biber hat den passenden Bauplatz für sein Traumhaus gefunden. Er liegt im Dreieck zwischen Mühlangergraben und Flutkanal an der Brückenstraße von Unterschneitbach. Dort hat er seinen Bau errichtet und von dort weicht er nicht. Obwohl immer wieder sein so mühsam errichteter Damm verschwand. Doch der Biber baute ihn einfach wieder auf - und bewies einen längeren Atem als der Mensch. Der ist nun auf einen Kompromiss verfallen - wie es scheint mit Erfolg.