Die Paarbrücke bei Unterschneitbach wird jetzt barrierefrei

Die Brücke über die Paar bei Unterschneitbach bekommt nun zwei Rampen. Es ist das letzte Stück des Grünzugs an der Paar und schließt eine Lücke im Radwegenetz.

Auch mit dem Kinderwagen, einem Rollstuhl oder mit dem Rad soll die Brücke über die Paar bei Unterschneitbach (Stadt Aichach) künftig gut benutzbar sein. Die Arbeiten, um die Brücke barrierefrei umzugestalten, haben begonnen, wie Richard Brandner vom Aichacher Stadtbauamt bestätigt. Damit wird nun das letzte Verbindungsstück zur überregionalen Fahrradanbindung und dem Grünzug entlang der Paar und somit auch an den Park-and-ride-Parkplatz und letztendlich auch an die Regionalbahn geschaffen.

An der Brücke, zu der bislang Stufen emporführen, werden zwei Rampen aus Beton und Stahlteilen angebracht. Mit dieser barrierefreien Anbindung werde auch die Naherholung gefördert, so Brandner. Künftig soll es auch mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl möglich sein, auf die Brücke zu gelangen. Somit werde auch eine barrierefreie Anbindung an den Ortsteil Ecknach geschaffen.

Aichacher Firma Hausmann führt Stahlarbeiten aus

Die Stahlarbeiten führt laut Bauamt die Aichacher Firma Hausmann aus. Die nötigen Baggerarbeiten wurden von der Firma Gut erledigt. Der Bauhof hat bereits die Fundamente gegossen und wird auch die Wegeverbindung anpassen. Die Bauzeit wird mit sechs Wochen veranschlagt. In dieser Zeit kann die Brücke nicht genutzt werden.

Für das Setzen der Stahlkonstruktion muss die Ortsverbindungsstraße nach Unterschneitbach kurzzeitig halbseitig gesperrt werden. Durch eine Ampelregelung wird aber der Verkehrsfluss aufrechterhalten bleiben. Die Baukosten in diesem Jahr sind mit 200.000 Euro veranschlagt. (bac)