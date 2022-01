Paartalbahn bei Unterschneitbach am Sonntag gesperrt

Ein Zug erfasst einen 23-Jährigen. Die Bahnstrecke bleibt fast vier Stunden lang gesperrt.

Ein Zug hat auf der Paartalbahnstrecke am Sonntag gegen 8.15 Uhr am Bahnübergang in Unterschneitbach (Stadt Aichach) einen 23-Jährigen erfasst, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Der junge Mann erlitt tödliche Verletzungen.

Fahrer wird psychologisch betreut

Wie ein Sprecher der Bayerischen Regiobahn (BRB), die die Paartalbahnstrecke betreibt, berichtet, musste der Triebfahrzeugführer psychologisch betreut werden. Im Zug, der in Richtung Ingolstadt unterwegs war befanden sich drei Fahrgäste, die an ihr Ziel weiterbefördert wurden. Die Bahnstrecke blieb bis 12 Uhr gesperrt. So lange verkehrte ein Bus-Notverkehr. Als Unfallursache geht die Polizei von einem Suizid aus. (bac)

Hilfe Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten, unter anderem die Telefonseelsorge. Sie erreichen sie unter der Nummer 0800/1110111 oder 0800/1110222. Die Hotline ist rund um die Uhr erreichbar, kostenlos und anonym. Ein Anruf bei der Telefonseelsorge wird weder auf der Telefonrechnung noch auf dem Einzelverbindungsnachweis ausgewiesen.