Unterschrift gefälscht: 40-Jährige bestiehlt die Oma ihres Mannes

Plus Die Frau fälscht die Unterschrift der Seniorin auf einer Überweisung. Die Oma verdächtigt sofort die Frau ihres Enkels. Diese sitzt gerade eine Haftstrafe ab.

30.000 Euro hat eine 40-Jährige Anfang 2021 von der Oma ihres Mannes gestohlen. Sie fälschte die Unterschrift der Seniorin und überwies das Geld von deren Konto auf das des Enkels. Als die Oma ihre Kontoauszüge sah, hatte sie sofort die 40-Jährige in Verdacht. Bei der Verhandlung vor dem Schöffengericht Aichach im Juni wegen Diebstahls und Urkundenfälschung hatte die Angeklagte die Vorwürfe abgestritten. Bei der Fortsetzung kam nun eine Kehrtwende.

Ursprünglich hatte 40-Jährige ausgesagt, dass die Oma ihrem Enkel und ihr das Geld förmlich aufgenötigt habe. 5000 Euro hatte die alte Dame auch tatsächlich überwiesen, um dem klammen Enkel unter die Arme zu greifen. Damit hatte es sich aber auch. Als die Seniorin auf ihren Kontoauszügen sah, dass 30.000 Euro abgebucht worden waren, ging sie sofort zur Polizei. Ihren Enkel hatte die inzwischen verstorbene Frau offenbar nicht in Verdacht. Der Polizeibeamtin sagte sie, sie sei zu 90 Prozent sicher, dass dessen Frau dahinterstecke. Ihren Verdacht begründete sie gegenüber der Polizistin damit, dass die Angeklagte „auch in anderen Dingen nicht immer ehrlich gewesen“ sei.