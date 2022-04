Aichach

vor 33 Min.

Unterwegs in Aichach: Wie Kunden auf das Ende der Maskenpflicht reagieren

Eine offizielle Maskenpflicht für Innenräume gibt es nicht mehr. Manche Menschen in Aichach befürworten das, andere sind skeptisch und tragen weiterhin eine Maske.

Plus Die allgemeine Maskenpflicht ist entfallen. Kundschaft, Geschäftsinhaber und Angestellte in Aichach sind darüber geteilter Meinung: Sie hadern, zögern, sind erleichtert.

Von Lara Voelter

Die Maske hängt an seinem linken Handgelenk, als der Jugendliche den Aichacher Supermarkt Hit betritt. Er fragt seine Mutter: "Soll ich jetzt die Maske aufziehen oder nicht?" "Das kannst du selbst entscheiden, ich lass sie auf", antwortet sie. Kurzes Zögern, die Maske bleibt, wo sie ist. Wie von nun an handeln? Die Unsicherheit darüber ist wenige Tage nach dem Ende der Maskenpflicht in Aichach immer wieder zu beobachten. Im besagten Supermarkt trägt die Mehrheit der Kundschaft eine Maske.

