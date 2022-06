Aichach-Unterwittelsbach

12:30 Uhr

Alois Kammerl beherrscht die schwierige "Kunst der Fuge"

Plus Der ehemalige Organist der Stadtpfarrei Aichach, Alois Kammerl, spielt Bachs „Kunst der Fuge“ im Sisi-Schloss. Wie er diese Herausforderung meistert.

Von Manuela Rieger

Was ist an Johann Sebastian Bachs letzter Komposition so geheimnisvoll? Und warum ist seine „Kunst der Fuge“ so schwer zu spielen? All diese Fragen weiß Alois Kammerl bei seinem Cembalokonzert im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach jüngst zu beantworten.

