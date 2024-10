Autofahrer kommt auf B300 von der Straße ab

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Freitag auf der B300 beim Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach erlitten. Der Unfall geschah laut Polizei ohne Fremdbeteiligung. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer fuhr am Freitag gegen 5 Uhr auf der B300 in nördlicher Fahrtrichtung. An der Baustelle bei Unterwittelsbach kam er laut Polizeibericht aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach links in den Baustellenbereich ab. Er beschädigte hierbei mehrere Warnbaken, ein Verkehrsschild, den Bauzaun und kam dann im Graben zum Stehen.

Fahrer nach Unfall bei Unterwittelsbach im Krankenhaus

Der Fahrer kam leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt circa 15.000 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nach Angaben der Polizei nicht an dem Unfall beteiligt.