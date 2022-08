Die Band Adrenalin heizt mit Deutschrock im Brandner Kaspar ein

Plus Die Band Adrenalin spielt in der Musikkneipe Brandner Kaspar im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach ihre Songs. Vorher tritt die neue Band Bumpheisl Bagasch auf.

Alte, aber auch neue Songs, die während der Pandemiezeit entstanden sind, spielte die Band Adrenalin am Freitagabend in der Musikkneipe Brandner Kaspar im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach und heizte dem Publikum dort ordentlich ein. Vor den Deutschrockern traten die Aichacher Newcomer Bumpheisl Bagasch auf, die mit Coversongs die Besucherinnen und Besucher begeisterte.