Aichach-Unterwittelsbach

vor 48 Min.

Einmal im Leben wie Sisi sein - Heiraten im Sisi-Schloss macht's möglich

Plus Die Stadt Aichach macht Romantikern ein neues Angebot. Brautpaare können sich ab April im Sisi-Schloss das Ja-Wort geben. Erste Interessenten gibt es schon.

Von Carmen Jung

Sie trägt wallendes Haar. Ihr langes Kleid ist mit Rüschen und Schleifchen verziert, die Taille ist schmal, der breite Reifrock schwebt geradezu über dem Boden. Zugegeben - pures Klischee. Doch wer an eine Hochzeit im Sisi-Schloss denkt, der stellt sich die Braut womöglich genau so vor. Eine Frau, die sich einmal im Leben wie Sisi fühlen möchte, kann ihren Traum nun vor der passenden Kulisse ausleben: Wenn sie für ihre Hochzeit das Sisi-Schloss in Unterwittelsbach bucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

