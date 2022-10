Geballte Frauenpower bei Konzert im Sisi-Schloss

Plus Das Kyria Quartett begeistert im Konzertsaal des Sisi-Schlosses das Publikum. Es bekommt ausschließlich Musik von Frauen zu hören.

Es ist gewiss nicht alltäglich, dass ein auf hohem künstlerischen Niveau spielendes Quartett seinen Besuchern ein Konzert bei freiem Eintritt schenkt. Der Konzertsaal im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach war am Samstagabend brechend voll und der Applaus nach jedem Lied oder Instrumentalsatz unpassend. Das Kyria Quartett spielte an diesem Abend unter dem Titel "Ladies Night" Werke von Clara Schumann, Melanie Bonis, Lilly Boulanger, Fanny Hensel, Pauline Viardot und Prinzessin Amalie von Preußen. Der Sonderfonds „Neustart Kultur“ bescherte den Zuhörern dieses Konzert.