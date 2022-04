Aichach-Unterwittelsbach

Neue Ausstellung: Kaiserin zeigt im Sisi-Schloss ihre "liebe Verwandtschaft"

Plus Die 22. Sonderausstellung im Wasserschloss Unterwittelsbach ist eröffnet. Exponate stammen vom Haus Wittelsbach und von privaten Leihgebern. Eines ist ein besonderes Stück.

Von Gerlinde Drexler

In seinem Jagdrevier in Wittelsbach schoss Herzog Max in Bayern das meiste Wild. Der Vater von Kaiserin Sisi jagte aber auch im Nachbarlandkreis Dachau. Das geht aus einem Jagdverzeichnis hervor, das in der neuen Sonderausstellung "Kaiserin Elisabeth und die liebe Verwandtschaft" im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) zu sehen ist. Sie beschäftigt sich mit ihren Eltern, Geschwistern und Kindern. Am Mittwoch war die Vernissage, die Ausstellung ist bis 30. Oktober zu sehen.

